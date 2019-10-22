أخبار مصر | "سيول ورعد".. ننشر خريطة سقوط الأمطار اليوم في هذه المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيول ورعد".. ننشر خريطة سقوط الأمطار اليوم في هذه المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود صباح اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار علي جنوب الصعيد نهارً مائل للبرودة ليلًا.

وبحسب الهيئة، فإن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة وتنشط علي خليج السويس تؤدي إلي اضطراب الملاحة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة علي شمال البلاد حتي أسيوط تكون كثيفة علي شمال البلاد حتي القاهرة.

وتظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة علي جنوب الصعيد والبحر الأحمر ليس لها تأثير سوي حجب بعض اشاعة الشمس.

تعرف على أماكن سقوط الأمطار في المحافظات





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وتستعرض الخليج 365 في تقريرها التالي خريطة عن أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية وهي "البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، شمال ووسط الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، غرب وشمال ووسط القاهرة. وفي التقرير نفسه، نستعرض سقوط الأمطار المتوسطة الشدة والرعدية وهي شمال سيناء، جنوب الإسماعيلية، صحراء مطروح جهة الشرق، 6 أكتوبر، جنوب وشرق القاهرة، غرب السويس.

وأماكن سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة أحيانًا وهي السلوم، براني، النجيلة، مطروح، راس الحكمة، الضبعة، العالمين، الواحة البحرية، سيوة، السويس، الجيزة، الفيوم، بني سويف، جنوب سيناء، غرب المنيا. تعرف على نسبة الرطوبة



وتشهد بعض البلاد من الرطوبة بين متوسطة علي شمال البلاد حتي الفيوم ومدن القناة وشمال سيناء والصحراء الغربية ومنخفضة علي باقي الانحاء بعض درجات الحرارة الكلية للمحافظات





وفي الختام نستعرض درجات الحرارة شمال البلاد حتي شمال الصعيد من 26 إلى 31 درجة ومدن القناة وجنوب سيناء من 27 إلى 33 درجة حرارة ووسط وجنوب الصعيد من 31 إلى 36 درجة والبحر الأحمر من 29 إلى 33 درجة.

