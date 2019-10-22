أخبار مصر | "سيول ورعد".. ننشر خريطة سقوط الأمطار اليوم في هذه المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيول ورعد".. ننشر خريطة سقوط الأمطار اليوم في هذه المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب الهيئة، فإن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة وتنشط علي خليج السويس تؤدي إلي اضطراب الملاحة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة علي شمال البلاد حتي أسيوط تكون كثيفة علي شمال البلاد حتي القاهرة.
وتظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة علي جنوب الصعيد والبحر الأحمر ليس لها تأثير سوي حجب بعض اشاعة الشمس.
تعرف على أماكن سقوط الأمطار في المحافظات
وفي التقرير نفسه، نستعرض سقوط الأمطار المتوسطة الشدة والرعدية وهي شمال سيناء، جنوب الإسماعيلية، صحراء مطروح جهة الشرق، 6 أكتوبر، جنوب وشرق القاهرة، غرب السويس.
تعرف على نسبة الرطوبة
وتشهد بعض البلاد من الرطوبة بين متوسطة علي شمال البلاد حتي الفيوم ومدن القناة وشمال سيناء والصحراء الغربية ومنخفضة علي باقي الانحاء
بعض درجات الحرارة الكلية للمحافظات
وفي الختام نستعرض درجات الحرارة شمال البلاد حتي شمال الصعيد من 26 إلى 31 درجة ومدن القناة وجنوب سيناء من 27 إلى 33 درجة حرارة ووسط وجنوب الصعيد من 31 إلى 36 درجة والبحر الأحمر من 29 إلى 33 درجة.