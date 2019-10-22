أخبار مصر | بيان عاجل من السكة الحديد بشأن تأخيرات القطارات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من السكة الحديد بشأن تأخيرات القطارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومعدل التأخيرات

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات المتوقعة اليوم،على بعض خطوط الهيئة.

الهيئة قالت في بيان اليوم الثلاثاء، إن التأخيرات تعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك الحديدية، وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وقالت الهيئة، إن هذه التأخيرات تشمل: