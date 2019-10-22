شكرا لقرائتكم خبر عن ترودو يشكر الكنديين على الثقة.. ويؤكد بعد فوزه: سنعمل لأجل الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه جاستن ترودو رئيس وزراء كندا بالشكر للمواطنين الكنديين على منحهم الثقة فى الانتخابات التى جرت أمس وأعلنت نتائجها منذ قليل.

وفى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب ترودو: "شكرا كندا على وضع الثقة فى فريقنا، وعلى الإيمان بنا للمضي بهذا البلد في الطريق الصحيح.. وبغض النظر عن كيفية إدلائكم بأصواتكم.. سيعمل فريقنا بجد من أجل كل الكنديين".

وأفادت تقديرات عدد من وسائل الإعلام الكندية أن الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، جاستن ترودو، سيفوزون بالانتخابات الفدرالية، وسيتمكنون من تشكيل حكومة أقلية.

وبحسب قناتي "تي في إيه" و"سي تي في" ، فإن الليبراليين سيحصلون على 139 من أصل 338 مقعدا في برلمان كندا، يليهم المحافظون بزعامة، أندرو شير، بـ99 مقعدا، مما يعني أن الليبراليين سيكونون قادرين على تشكيل حكومة أقلية.

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من جهتها، أفادت النتائج الرسمية الأولية التي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الاثنين، استنادا إلى فرز 18% من الأصوات، أن الليبراليين تصدروا الانتخابات في 145 من أصل 338 دائرة انتخابية في كندا، مقارنة بـ 106 دوائر لحزب المحافظين.

وللفوز بالأكثرية في مجلس العموم الفيدرالي في أوتاوا، يتعين الحصول على 170 مقعدا على الأقل.

وحل في المرتبة الثالثة في الانتخابات، بحسب التقديرات، انفصاليو مقاطعة كيبيك بحصولهم على 33 مقعدا، يليهم الحزب الديمقراطي الجديد، الذي حصل على 20 مقعدا.

ونشرت هذه التقديرات فور إغلاق مكاتب الاقتراع في عموم أنحاء البلاد التي تغطي 6 مناطق زمنية مختلفة.



