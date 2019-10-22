شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن عودة قادة وعناصر داعش لتل أبيض بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بتردد أنباء عن عودة قادة وعناصر لتنظيم داعش الإرهابى إلى تل أبيض فى سوريا.

وقال المرصد ـ حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية ـ إن أمير الذخيرة لدى تنظيم داعش عاد إلى تل أبيض بصحبة 150 عنصرا، وسط أنباء عن عودة أبناء البللو المعروفة بارتباطها بتنظيم داعش.

وكانت فرنسا قد حذرت قبل أيام من عودة وشيكة لتنظيم داعش في شمال سوريا، وقال إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة، وإن إجراءاتها ستؤدي لا محالة إلى عودة داعش في سوريا والعراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن عودة قادة وعناصر داعش لتل أبيض بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.