شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات كندا.. ترودو يقترب من تشكيل حكومة أقلية بعد فرز 18% من الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقديرات عدد من وسائل الإعلام الكندية، أن الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، جاستن ترودو، سيفوزون بالانتخابات الفدرالية، وسيتمكنون من تشكيل حكومة أقلية.

وبحسب قناتى "تى فى إيه" و"سى تى فى" فإن الليبراليين سيحصلون على 139 من أصل 338 مقعدا فى برلمان كندا، يليهم المحافظون بزعامة، أندرو شير، بـ99 مقعدا، مما يعنى أن الليبراليين سيكونون قادرين على تشكيل حكومة أقلية.

من جهتها، أفادت النتائج الرسمية الأولية التى نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات التشريعية التى جرت أمس الاثنين، استنادا إلى فرز 18% من الأصوات، أن الليبراليين تصدروا الانتخابات في 145 من أصل 338 دائرة انتخابية في كندا، مقارنة بـ 106 دوائر لحزب المحافظين.

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وللفوز بالأكثرية في مجلس العموم الفدرالي في أوتاوا، يتعين الحصول على 170 مقعدا على الأقل.

وحل في المرتبة الثالثة فى الانتخابات، بحسب التقديرات، انفصاليو مقاطعة كيبيك بحصولهم على 33 مقعدا، يليهم الحزب الديمقراطي الجديد، الذي حصل على 20 مقعدا.

ونشرت هذه التقديرات فور إغلاق مكاتب الاقتراع في عموم أنحاء البلاد التي تغطي 6 مناطق زمنية مختلفة.