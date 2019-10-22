شكرا لقرائتكم خبر عن "100 مليون صحة " : استمرار الكشف عن فيرس سى بالمدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حملة 100 مليون صحة الخاصة بالكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية أنه يتم فحص طلاب المدارس الإعدادية والثانوية للكشف عن فيرس سى من خلال فرق هيئة التأمين الصحى مؤكدة أن الحملة مازالت مستمرة بالمدارس حتى الان .

وأكدت مبادرة 100 مليون صحة ، أن المسح الطبي في المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلي لجان هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقي العلاج بالمجان بالإضافة إلي إحالة الحالات الخاصة إلي اللجنة العليا للمناظرة.

وأوضحت المبادرة ، انها شملت مسح الطلاب المستجدين بالجامعات، ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية مؤكدة أن كل الاجراءات تتم بالمجان بعد استطلاع رأى ولى الأمر بموجب اخطار كتابى .

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