شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 109 طن لحوم أضاحى فى 25 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع الحادي عشر على التوالي تنفيذ خطتها في توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالي (109) طنًا بدءًا من يوم السبت القادم الموافق 26/ 10/ 2019م ، بمحافظات : ( القليوبية – أسيوط – البحيرة – سوهاج – قنا – الشرقية – المنوفية- الأقصر- الغربية- البحر الأحمر- الدقهلية- المنيا- الجيزة – القاهرة – أسوان- الفيوم – بني سويف – كفر الشيخ – السويس- جنوب سيناء – شمال سيناء- مرسى مطروح – الوادي الجديد – بور سعيد) ، وبذلك يصل إجمالي ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر (896) طنًا ،

وقالت غرفة العمليات بالوزارة ، أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية ، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.