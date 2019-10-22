شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: توفير مصدرين تغذية لكل قرية وريف لضمان عدم انقطاع التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة إيجاد مصدرين للتغذية الكهربائية بكل قرية وريف بجميع أنحاء الجمهورية لضمان استقرار التيار الكهربائى بهذه المناطق.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نائب وزير الكهرباء يتابع بشكل أسبوعى ما تم إنجازه من خطة تطوير شبكات توزيع الكهرباء بالشركات، ومدى تأثر الشبكة بالتطور الذى يحدث و ذلك ليتم تقيم أداء رؤساء الشركات.

وأشار المصدر، إلى أن خطة الوزارة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء للقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة انخفاض الجهد تبلغ تكلفتها 3 مليارات و11 مليون جنيه، وتتبع محافظات الصعيد شركتى مصر الوسطى والعليا لتوزيع الكهرباء.

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