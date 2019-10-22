شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 22 أكتوبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»، الذي تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية. يعقد الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بوضع الإطار العام لتنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري النسخة السادسة من المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية 2019 تحت عنوان «عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030». Advertisements ينطلق المنتدى الأول للحوار والمواطنة لسفراء الأزهر تحت عنوان «أوطان بلا إرهاب.. نحو تعاون مشترك»، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر. تحتفل محافظة أسوان بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل، في ظاهرة فلكية فريدة. تشهد طوكيو حفل تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو، وسط حضور دولي واسع. يلتقي وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في برلين مع نظيره الليتواني ليناس لينكفسكوس؛ لإجراء مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية.

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