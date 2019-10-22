شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع هيئة نقابة المعلمين لتحديد موعد صرف معاشات أكتوبر للورثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، إنه من المقرر أن تعقد هيئة مكتب النقابة، اليوم الثلاثاء، اجتماع، لبحث صرف دفعة معاشات أكتوبر للورثة، بعد الانتهاء من صرفها للأعضاء، مشيرا إلى أنه سيتم الإطلاع على الأرصدة التى تمكنت النقابة من توفيرها، ومدى ملائمتها لتغطية المبالغ المستحقة للصرف.

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن النقابة تبذل قصارى جهدها للانتهاء من صرف معاشات الورثة، قبل بداية شهر نوفمبر المقبل.

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وكانت النقابة العامة للمعلمين، قد أعلنت صرف معاشات دفعة أكتوبر للأعضاء بداية من يوم 14 من أكتوبر الجارى، وتأجيل معاشات الورثة لحين توفير الموارد المالية اللازمة.