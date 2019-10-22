شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملة جديدة لمكافحة الفئران استعدادا للموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه يتم الاعداد حاليا لتنفيذ حملة لمكافحة القوارض لحماية المحاصيل الزراعية من "الفئران" وذلك في إطار الاهتمام الذى تولية وزارة الزراعة لحماية المحاصيل الزراعية خاصة مع بداية استعداد الزراعات الشتوية ، ولتقليل الفاقد وما تسببه من أضرار صحية واقتصادية،حيث تمثل الفئران خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيوانى والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، في تصريحات لـ" الخليج 365 "، إنه يتم حاليا تجهيز الطعوم اللازمة وتوزيعها على مديريات الزراعة لكى تكون جاهزة خلال الحملة ، متابعا أن هناك تكليفات للإدارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية ، ومديريات الزراعة ، بضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الشؤون الصحية المشاركة فى الحملة، مع تكثيف جهود الحملة في المحافظات الأكثر تعرضا لهجوم القوارض ، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أهمية عمل ندوات إرشادية لمكافحة القوارض على مستوى الإدارات والمجمعيات الزراعية قبل بدء الحملة ، وتوفير جميع الطعوم والتأكد من وضع الطعوم السامة على الترع والمصارف والقنوات المائية ، مع التحديد الدقيق لأماكن تواجد الفئران، خاصة بالقرب من نواتج تطهير الترع والمصارف.

فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة، أن الوزارة تنفذ ثلاث حملات جماعية لمكافحة الفئران عقب حصاد المحاصيل الزراعية سواء شتوية وصيفية ، بالإضافة إلى عمليات الصيانة المستمرة للمحاصيل القائمة بالمبيدات المتوفرة بكل محافظة لرفع المعاناة عن المزارعين وتقليل الخسائر التى تسببها الفئران فى المحاصيل الزراعية والأضرار الصحية الناجمة عنها وحدوث التوازن الطبيعى بين القوارض وأعداءها الطبيعية.