شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلام الروسى: قمة "روسيا – أفريقيا" تعزز التعاون بكافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وسائل الإعلام الروسية الاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات ومنتدى قمة "أفريقيا – روسيا " غدا برئاسة مصرية روسية فى مدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية ، مؤكدة أن القمة سوف تعزز التعاون الروسي الأفريقي في كافة المجالات.

وأوردت وكالتا "ريا نوفوستي" و "تاس" الرسميتان، تصريحات مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف التي أكد فيها أن قادة 43 بلدا أفريقيا سيشاركون في قمة سوتشي، وأن بوتين سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، بما فيها لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتناول استئناف رحلات الطيران العارض (تشارتر) إلى منتجع الغردقة وشرم الشيخ المتوقفة منذ نهاية عام 2015.

ونقلت "ريا نوفوستي" عن أوشاكوف قوله: "سيحضر إلى القمة رؤساء دول وحكومات 43 بلدا أفريقيا من إجمالي 54 بلدا. سيكون 43 بلدا ممثلا على أعلى مستوى، وهذا في حد ذاته مؤشر هام".

وأشارت الوكالة الروسية الى أن 11 بلدا ستكون ممثلة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء، وأوضحت أن برنامج عمل المنتدى سيشمل نحو 30 جلسة عمل ستناقش آفاق التنمية الاقتصادية في أفريقيا.

من جانبها نقلت وكالة تاس الروسية عن أوشاكوف قوله : إن بوتين سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية التي تم الاتفاق عليها مسبقا. نخطط أن يستمر كل لقاء لنحو 30 - 45 دقيقة".

من ناحية أخرى نشرت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية ، حوارا مع مدير عام مركز الصادرات الروسي أندريه سليبنيف الذي توقع أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمصر سيكون بمثابة "بوابة التصدير" إلى أفريقيا.

وقال سليبنيف: "ندشن الآن مشروعا كبيرا، وهو المنطقة الصناعية الروسية في مصر التي يمكن تعريفها بأنها "بوابة التصدير" إلى أفريقيا. سيتم الإعلان عن إنشائها في إطار المنتدى. سيكون من الأحداث الهامة بث مراسم إطلاق مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية".