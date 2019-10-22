شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محطات بمحاكمة 12 داعشيا بـ"خلية استهداف محكمة القاهرة الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت، الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، من الانتهاء من سماع الشهود فى محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة القاهرة الجديدة، وتوجد العديد من المحطات الهامة القضية منها.

المحطة الأولى.. تأسيس الخلية

خلال عام 2016 وحتى يناير من عام 2017 أسس المتهمين من الأول وحتى الثالث الخلية الإرهابية موضوع الدعوى.

المحطة الثانية .. نظر أولى الجلسات

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فى 21 يوليو 2019 نظرت محكمة الجنايات أول جلسات محكامة المتهمين، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وفيما أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

المحطة الثالثة .. أقوال مجر التحريات

فى جلسة 13 أكتوبر 2019، استمعت المحكمة لأقوال مجرى التحريات، وأكد فى شهادته أن القيادى الداعشى أسامة إسماعيل أمر المتهم محمد عيد بتشكيل خلية عنقودية، أن الخلية الإرهابية رصدت محكمة القاهرة الجديدة، تمهيدا لاستهدافها بسيارة مفخخة.