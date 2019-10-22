شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم دمج ذوى الإحتياجات بالمؤسسات التعليمية الحكومية؟.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة، أبرزها دمجهم فى كافة مؤسسات المجتمع، سواء التعليم، الرياضة، الثقافة، الفن، والسياسة، وغيرها من الأنشطة.

وفيما يلى نرصد كيفية دمجهم بالمؤسسات التعليمية سواء الحكومية أو غيرها:

-يكون قبول الطلاب من الفئات التالية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها بمراحل التعليم المختلفة بنظام الدمج وفقا للاتى:

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-بطيئوا التعلم هم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسى لديهم منخفضا فى جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم و تتراوح درجة ذكائهم بين ( 70 – 84 ) على مقياس "ستانفورد بينيه" الصورة الرابعة او الخامسة.

-إعاقات اضطراب طيف التوحد والتى يصدر بشانها تقرير طبى من احد مستشفيات وزارة الصحة و الهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

-صعوبات التعلم بأنواعه وفرط الحركة وتشتت الانتباه واضطرابات السمع المركزى والتى يصدر بشأنها تقرير طبى من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.