7 إرشادات لـ"التعليم" حول التعاقدات الإدارية ببوابة التوظيف الإلكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر مسابقة التوظيف والتى تستهدف التعاقد مع 120 ألف خريج جديد لا تقتصر فقط على المعلمين وإنما تشمل الاداريين وعمال الخدمات، ”الخليج 365” ينشر أهم 7 معلومات عن الوظائف الإدارية بالبوابة الإلكترونية للتوظيف بالتعليم. 1-الوظائف لن تكون للمعلمين فقط بل تشمل إداريين. 1-الوظائف لن تكون للمعلمين فقط بل تشمل إداريين. 2- جار رفع الوظائف الإدارية على الموقع الرسمى للبوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم خلال الأسبوع الجارى. Advertisements 3- يسمح للمتقدم الاختيار والتقدم على الوظيفة التى تناسبه وفقا للمؤهل الحاصل عليه. 3- يسمح للمتقدم الاختيار والتقدم على الوظيفة التى تناسبه وفقا للمؤهل الحاصل عليه. 4- التقديم للوظائف الإدارية سيكون على نفس الرابط الخاص بالبوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم "http://www.egmoe.org". 5- يجب فى حالة التقدم للوظائف الادارية أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها. 5- يجب فى حالة التقدم للوظائف الادارية أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها. 6- سيرفق المستندات المطلوبة خلال التقدم على البوابة الإلكترونية للتوظيف. 7- ستكون الأولوية لأصحاب المهارات والكفاءة والمتميزين. 7- ستكون الأولوية لأصحاب المهارات والكفاءة والمتميزين.

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