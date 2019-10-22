شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد انتهاء باقى محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم السابع فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن مواعيد انتهاء باقى محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو والورشة الأكبر فى الشرق الأوسط المخصصة لصيانة قطاراته. 1ـ الانتهاء من تنفيذ محطتي النزهة 1 وهشام بركات ديسمبر المقبل. 1ـ الانتهاء من تنفيذ محطتي النزهة 1 وهشام بركات ديسمبر المقبل. 2ـ سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو فى إبريل 2020. Advertisements 3ـ راكب الخط الثالث للمترو سيكون بإمكانه الوصول من العتبة حتى محطة عدلى منصور إبريل المقبل. 3ـ راكب الخط الثالث للمترو سيكون بإمكانه الوصول من العتبة حتى محطة عدلى منصور إبريل المقبل. 4ـ سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ أكبر ورشة للعمرة الجسيمة بالشرق الأوسط مخصصة لصيانة قطارات الخط الثالث فى إبريل المقبل. 5ـ أكبر ورشة صيانة قطارات مترو بالشرق الأوسط ستكون مجاورة لمحطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان. 5ـ أكبر ورشة صيانة قطارات مترو بالشرق الأوسط ستكون مجاورة لمحطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان. 6ـ الانتهاء من أعمال تنفيذ باقى محطات المرحلة الرحلة الرابعة بالخط الثالث سيكون قبل الموعد المحدد بـ 3 أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف مواعيد انتهاء باقى محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو × 6 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.