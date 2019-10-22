شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: إرسال التقرير السنوى لـ"الإعلام" إلى البرلمان خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد، أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أوشك على الانتهاء من إعداد تقريره السنوى عن حالة الإعلام فى مصر، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن التقرير خلال أسبوعين.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أنه سيتم ارسال التقرير السنوى عقب الانتهاء من إعداده إلى مجلس الوزراء و مجلس النواب، مشيرا إلى أن التقرير يتضمن أنشطة لجان المجلس و قراراته و الغرامات التى فرضها على بعض وسائل الإعلام.

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وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أن التقرير يتضمن باباً عن المخالفات التى تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى، ودراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية، ونسب انتشارها مقارنة بالعام الماضى، وتحليل مضمون يشمل اتجاهات النقد فى الصحف المختلفة، وحجم مشاركة الصحف المملوكة للمجتمع.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التقرير السنوى للمجلس "شفاف للغاية"، ولخص جهده فيما يخص كل وسائل الإعلام.