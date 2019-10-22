شكرا لقرائتكم خبر عن بنص القانون.. اعرف الفرق بين الجنحة المباشرة وغير المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجنحة هى أعمال إجرامية لم تصل إلى مستوى الجناية، وتنظر الجنح أمام محكمة الجنح وتكون أحكامها بسيطة ومعظمها تكون غرامات مالية، وهناك نوعين من الجنح، الأولى هى الجنحة المباشرة والثانية هى الجنحة غير المباشرة، ويرصد ”الخليج 365” الفرق بينهما.

الجنحة المباشرة

هي شكوى تقدم إلى النيابة العامة مباشرة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه دون التحقيق في الواقعة المطروحة أمامه، أى أن النيابة العامة تقوم بتحديد أقرب جلسة لنظرها ليتولى قاضى المعارضات مقام النيابة العامة فى التحقيق فى الدعوى عن مدى جدية البلاغ من عدمه ويقوم المجنى عليه بإعلان المتهم بالجنحة المباشرة، والجلسة المحددة لنظرها لكى يتمكن من الحضور وإبداء دفاعه فى الدعوى .

الجنحة غير المباشرة

هي تلك الشكوى التى تقدم إلى النيابة العامة بناء على تحرير محضر بقسم الشرطة محل الواقعة أو محل إقامة المشكو في حقه وتباشر النيابة العامة سلطتها فى التحقيق بالواقعة وتملك إصدار قرار بإحالة المشكو فى حقه إلى المحاكمة الجنائية أو الانتهاء إلى حفظ المحضر لعدم الجدية أو إصدار قرار آخر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.