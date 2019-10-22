شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: 30 مليون جنيه لاستكمال تطوير منطقة عزبة جرجس بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، انه تم تخصيص 30 مليون جنيه لاستكمال تطوير المرحلة الرابعة لمساكن عزبة جرجس والعسال بحى شبرا، ومن المقرر ان تبدا الأعمال قريبا.

وأضاف نائب محافظ القاهرة ، لـ"الخليج 365"، أنه سيتم البدء بتطوير العقارات الأيلة للسقوط والتى تستدعى التطوير بشكل عاجل، أولا، ثم استكمال باقى المنازل، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ستتم بنفس الشكل الذى تم فى المرحلة السابقة.

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وأوضح صلاح، أن هناك عقارات تضم عدة أسر وبعض الأسر تسكن كل منها فى غرفة واحدة، وأن المحافظة تدرس أفضل الفرص لاستغلال مساحة العقار ليضم جميع الأسر المقيمة به، وأن المنطقة لن يتم تطويرها بنقل السكان لوحدات بديلة ولكن سيتم تطويرها بنظام الإحلال والتجديد كما تم فى المراحل السابق تطويرها.