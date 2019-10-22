شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن وسائل مكافحة حرائق السفن.. من سيارات المطافئ للطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 11 ملعومة كل ما تريد معرفته عن وسائل مكافحة حريق السفن سواء كانت راسية على الرصيف أو قريبة من الشاطئ أو تبحر حتى فى المياه الإقلمية والدولية.

1ـ هناك 5 وسائل لمكافحة حرائق السفن.

2ـ أولها من خلال سيارات الحماية المدنية التابعة لقوات الشرطة الموجودة فى كل ميناء ضمن قوات أمن تأمين الميناء.

3ـ ثانيها من خلال شبكة مواسير مكافحة الحريق الممتدة داخل مبانى ومنشآت الميناء وأرصفته وهى متصلة فتحاتها أو فوهاتها بخراطيم توصل المياه أو المواد الكيمائية إلى موقع الحريق.

3ـ ثالثها من خلال لنشات بحرية مزودة بخراطيم تستخدم فى توصيل المياه أو المواد المستخدمة إلى الحريق.

4ـ رابعا من خلال الطائرات.

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5ـ خامسا من خلال أنظمة مكافحة الحريق الموجودة على السفينة نفسها.

6ـ أنظمة مكافحة حريق داخل السفن تختلف بناء على نوع السفينة وطبيعة عملها سواء نقل ركاب أو بضائع وكذلك تختلف وفق نوع البضائع التى تنقلها.

7ـ فى حالة تعثر الأنظمة الموجودة داخل السفينة فى السيطرة على الحريق يتم اللجوء إلى الطيران للمساعدة فى إخماد الحريق إذا كانت السفينة بعيدة عن الشاطئ .

8ـ يمكن الاستعانة بلنشات الإطفاء البحرية (قاطرات بحرية) فى إخماد الحريق على السفن إذا كانت قريبة من الشاطئ أو الرصيف.

9ـ يمكن الاستعانة بسيارات المطافئ التابعة لقوات الحماية المدنية المتواجدة فى كل ميناء إذا كانت السفينة راسية على الرصيف ولم تتمكن أنظمة مكافحة الحريق الموجودة على السفينة فى السيطرة على حريقها.

10ـ كما أنه إذا كانت السفينة راسية على الرصيف يمكن الاستعانة بخراطيم خط المياه الرئيسي الممتد داخل منشآت ومبانى الميناء والواصل إلى أرصفته.

11ـ كافة وسائل مكافحة حريق السفن يمكنها استخدام المياه أو مواد كيمائية تطفئ حرائق معنية ناتجة عن المواد البترولية والزيوت.