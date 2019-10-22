شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث فى الغربية.. أصحاب محلات الجزارة يخفضون أسعار اللحوم 50 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أصحاب محلات الجزارة بمراكز ومدن محافظة الغربية، حملات لخفض أسعار اللحوم تحت عنوان " لا للغلاء" وسط حالة من الفرحة بين المواطنين بسبب هذا الانخفاض الذى يتراوح من 30 إلى 50 جنيها فى الكيلو الواحد.

فيما شهدت محلات الجزارة إقبالا كبيرا من المواطنين وذلك لشراء اللحوم البقرى والجاموسى والضانى بعد هذا الانخفاض الكبير الذى لم تشهدة الأسواق منذ زمن بعيد، بحيث كان سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 120 إلى 140 جنيها.

التقى ”الخليج 365” بعدد من أصحاب محلات الجزارة فى الغربية بعد هذا الانخفاض الكبير فى الأسعار، وقال "على كشك" صاحب أحد محلات الجزارة بمدينة زفتى، أن أسعار اللحوم حاليا فى متناول المواطن البسيط وذلك بعد انخفاضها، مضيفا أن المبادرة هدفها مساندة المواطن البسيط ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأشار إلى أن الأسواق فى الفترات الاخيرة شهدت انخفاضا كبيرا فى أسعار المواشى، الأمر الذى دفع جميع محلات الجزارة إلى تفعيل مبادرة " لا للغلاء " وخفض الأسعار رحمة بالمواطن البسيط ومساندة الدولة فى الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أنه لابد من التكاتف جميعا لنجاح هذه المبادرات وخفض الأسعار لدى جميع التجار فى جميع المهن.

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وأوضح: أن المواطن شعر بنتائج الإصلاح بعد تفعيل عدة مبادرات ومنها مبادرة تخفيض أسعار اللحوم.

فيما شهدت الأسواق انتعاشا كبيرا فى حركة البيع بعد هذا الانخفاض الكبير والذى يصل إلى 40 جنيها فى الكيلو الواحد للحوم البقرى والجاموسى الصغيرة، بينما شهدت أسعار اللحوم الضانى انخفاضا حوالى 30 جنيها فى الكيلو الواحد.

فيما قال عمرو أبو عجوة أحد الجزارين، إن فكرة المبادرة جاءت بعد تعدد شكاوى الأهالى من الجزارين والأسعار التى يحددونها للحوم البلدى، فقمنا بشراء عجول وبيعها للمواطنين لمحاربة الغلاء وبأسعار أقل من المحلات خاصة أن أسعار رؤوس الماشية أنخفضت فى الأسواق المحلية.

وعبر عدد من المواطنبن عن سعادتهم بتلك المبادرة التى تم تطبيقها بمراكز المحافظة الثمانية، وذلك لإجبار محلات الجزارة على تخفيض أسعار اللحوم مقارنة بسعر الماشية فى الأسواق حالياً.