شكرا لقرائتكم خبر عن "تتبع الأشخاص ومراقبتهم جريمة".. تعرف على عقوبة التعدى على حقوق الغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرمة وحق الغير من أسمى الحقوق التى حافظ عليها المشرع المصرى من خلال تأكيده على حمايتها فى أكثر من موضوع وقانون.

وحدد قانون العقوبات المصرى العقوبة التى يجب تطبيقها على كل من تسول له نفسه التعدى على هذا الحق حيث نص فى مادته رقم 375 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:"

(أولًا) حق الغير في العمل.

(ثانيًا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص.

(ثالثًا) حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.

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ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:

(أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

(ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.

ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.