شكرا لقرائتكم خبر عن اضبط مخالفة.. تغطية بالوعات الأمطار فى المحلة بـ"سعف النخيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طريق المحلة طنطا بمحافظة الغربية كارثة حقيقية، رصدتها عدسة ”الخليج 365” متمثلة فى تغطية بالوعات الأمطار على جانبى الطريق بسعف النخيل بدلا من تغطيتها بالمعدنية، الأمر الذى ينذر بكارثة، خشية سقوط السيارات فيها، وإحداث إصابات لقائديها.

ورصد"الخليج 365" عدد من بالوعات الأمطار المفتوحة على طول الطريق بداية من منطقة إسو وحتى مدخل مدينة المحلة، والتى تم إنشاؤها أثناء أعمال التطوير التى تمت بمدينة المحلة عقب احداث 6 إبريل 2008 فى عهد اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية الأسبق.

وترك مسئولى حى ثان المحلة، البالوعات مفتوحة دون تغطيتها، الأمر الذى ينذر بكارثة وقوع حوادث سيارات.

واشتكي الأهالى تجاهل هشام السعيد محافظ الغربية لمشاكل مدينة المحلة، والاكتفاء بإصدار التوجيهات بالتليفون من مكتبه، دون النزول لشوارع مدينة المحلة والعمل على مشاكلها.

فى الوقت الذى اقترب فيه فصل الشتاء وموسم الأمطار وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس حي ثان المحلة بتسليك بالوعات الأمطار بطريق المحلة طنطا، وبدلا من وضع أغطية معدنية على بالوعات الأمطار تم وضع سعف النخيل لإرشاد المارة بعدم الاقتراب منها.

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