شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اللمسات النهائية لمسرح "أوبرا عايدة" قبل 4 أيام من بدء العروض بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فريق العمال المكلفين بتجهيز مسرح "أوبرا عايدة" المقرر أن تعزف عليه أوبرا "لفيف الوطنية" الأوكرانية المقطوعات التاريخية في العروض يومى 26 و27 أكتوبر الجارى، من وضع اللمسات النهائية استعداد لإقامة العرض، حيث تم وضع المسرح على بعد أمتار قليلة من معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، وسيتم البدء من الغد ولمدة 3 أيام تنظيم البروفات النهائية لفريق الأوركسترا المشاركة فى العروض والتى تأسست فى القرن 19.

ومن جانبها قامت قائدة الأوركسترا "أوكسانا لينيف" مديرة أوبرا "جراتس" فى النمسا، بعمل زيارة لموقع المسرح ووضعت اللمسات النهائية فيه، وذلك للتأكد من كونه قادرا علي تقديم أفضل مشهد لفريقها الأوبرالى خلال العروض العالمية أمام أكثر من 4 آلاف أجنبى وسائح من دول العالم.

ومن المقرر أن يتم تنظيم عرض حى لأوبرا عايدة فى أرضية معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر، حيث كان أخر عرض بمدينة طيبة فى معبد الملكة حتشبسوت نهاية عام 1997، وسيتم قبل بدء عروض "أوبرا عايدة" إذاعة فيلم قصير علي الضيوف عن مرور 150 عاما على افتتاح قناه السويس، وسيقوم بإخراج العروض العالمية المخرج الألمانى الشهير مايكل أستيرم مخرج الأوبرا الشهير، ومدير الإضاءة للعروض هو الألمانى الشهير "والف جانج زوبرك"، وتقوم الكورية "ساى كيونج ريم" بآداء دور "عايدة" والتى قامت بآداء دور "عايدة" في سيول و"فورت" و"ميونيخ" و"طوكيو" من قبل، كما يقدم دور قائد الجيش المصرى "راداميس" البلجيكى "مايكل سباداكسينى.

يشار إلى أنه تم حجز جميع تذاكر الـ vip بالكامل وهى الأعلى سعرً،ا وذلك بعد طرحها بأيام معدودة لعشق الجمهور الغربى لأوبرا عايدة، حيث أنه من المقرر أن يصل عدد الحضور لأكثر من 4000 من السائحين من جنسيات مختلفة حول العالم، ويشارك في تجهيز كافة الاحتياجات لإنجاح العروض ما يقارب من 500 مصرى و50 استشارى، وكذلك يشارك في تنظيم العروض عدد من طلبة الجامعات والكليات، للتأكيد على رقى الشباب المصرى، و200 من فريق العمل الأجانب وأكثر من 17 مؤسسة وهيئة وفندق حول مصر.

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الاستعدادات بمسرح أوبرا عايدة بالأقصر



مسرح أوبرا عايدة بالأقصر

قائدة الأوركسترا "أوكسانا لينيف" مديرة أوبرا "جراتس" فى النمسا قائدة الأوركسترا "أوكسانا لينيف" مديرة أوبرا "جراتس" فى النمسا



مسرح أوبرا عايدة بالأقصر