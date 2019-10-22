"الكهرباء " : مصدرين تغذية لكل قرية و ريف بمختلف أنحاء الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباءو الطاقة المتجددة ، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة ايجاد مصدرين للتغذية الكهربائية بكل قرية و ريف بجميع أنحاء الجمهورية لضمان استقرار التيار الكهربائى بهذه المناطق.
و أضاف المصدر ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نائب وزير الكهرباء يتابع بشكل أسبوعى ما تم إنجازه من خطة تطوير شبكات توزيع الكهرباء بالشركات ، و مدى تأثر الشبكة بالتطور الذى يحدث و ذلك ليتم تقيم أداء رؤساء الشركات.
و أشار المصدر، إلى أن خطة الوزارة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء للقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة انخفاض الجهد تبلغ تكلفتها 3 مليار و 11 مليون جنيه ، و تتبع محافظات الصعيد شركتى مصر الوسطى و العليا لتوزيع الكهرباء.
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