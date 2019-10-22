شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى الشامل " : طبيب الأسرة مسئول عن تشخيص حالة المريض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة إن تخصص طبيب الأسرة له دور كبير فى نجاح المنظومة مؤكدة أنه قادر على التواصل مع المريض وأسرته في الأوقات المختلفة .
وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة : فى كل وحدة صحية ومركز طبى مسجل ومعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يوجد طبيب أسرة مكلف بمتابعة 5 آلاف ملف طبى.
وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ، كل منتفع علية التردد على الوحدة او المركز الطبى التابع له محل سكنة وموقعة الجغرافي واستكملت منظومة التأمين الصحى : طبيب الأسرة مكلف متابعة ملف المريض وأسرته وإحالتهم للمستشفيات إذا تطلب الأمر .
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