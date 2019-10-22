اليوم.. اجتماع فريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يُعقد الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعنى بوضع الإطار العام لتنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الخبراء الإعلاميين المهتمين بمجال التنمية المستدامة فى الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلين الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، أن انعقاد هذا الاجتماع، الذي يستمر يومين، يأتي في إطار تنفيذ القرار رقم 476 بشأن "الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030"، الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (50) التي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي، إيمانًا من الأمانة العامة بالدور الريادي الذي يقوم به الإعلام بمختلف أدواته كشريك أساسي للترويج والتوعية بأهداف التنمية المستدامة من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وبما يحقق لهم السلام والازدهار.

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ويهدف الاجتماع إلى التوصل لرؤية استراتيجية مشتركة من أجل تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة والوصول إلى الغايات المرجوة منها، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الأولوية للدول الأعضاء والتي يجب تسليط الضوء عليها خلال المرحلة الراهنة.

كما يُسند لهذا الفريق مهمة وضع برنامج زمنى مدته 3 سنوات يتضمن أبرز الأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المستقبلية، وبما يخدم أهداف الخريطة.

يذكر أنه تم اعتماد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 بموجب القرار رقم 436 الصادر عن الدورة العادية (48) لمجلس وزراء الإعلام العرب، كما تم إقرارها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها (29)، التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2018؛ بهدف إشراك الإعلام العربي في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتعزيز اهتمامه بأهدافها.​