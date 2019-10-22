أخبار مصر | عاجل| سقوط أمطار على القاهرة والجيزة.. والأرصاد الجوية تحذر هذه المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| سقوط أمطار على القاهرة والجيزة.. والأرصاد الجوية تحذر هذه المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن المنتظر أن تزيد الأمطار إلى متوسطة في الساعات المقبلة، وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية بتغيير الملابس وارتداء الملابس الشتوية، بالتزامن مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

سقطت أمطار خفيفة، منذ قليل، في الساعات الأولى من صباح اليوم على محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بعد التحذيرات التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها أمس.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22/10/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ويسود اليوم، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وطقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وعلى المواطنين أن يحترسوا ويرتدوا الملابس الثقيلة.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.