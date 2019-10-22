شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: توزيع وحدات طوارئ فى المناطق الحرجة خلال موسم السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الرى لاستقبال موسم الأمطار والسيول، حيث تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة المحطات التابعة للمصلحة وإجراء برامج الصيانة الدورية، وتوزيع وحدات الطوارئ التابعة لها فى المناطق الحرجة خلال موسم السيول.

وقالت المصلحة، إنه يتم حاليا إصلاح وحدات الطوارئ التابعة للمصلحة بالجهود الذاتية، والتى كانت تسند من قبل لشركات متخصصة مما وفر ملايين الجنيهات، وتصنيع مستلزمات العمرات من "أعمدة وجلب وبوابات وشبك أعشاب" بالورش المركزية التابعة لها ذاتيا، مما ساهم فى رفع كفاءة المحطات.

وأوضحت المصلحة، أنه تم الانتهاء من عمل صيانة للوحات التحكم فى 4 محطات بهندسة غرب بالواحات البحرية ضمن برنامج الصيانة الدورية للوحات التحكم بالمحطات.

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وشاركت الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بالواحات البحرية فى التدريب العملى المشترك لجميع الأجهزة التنفيذية بمركز الواحات البحرية لمجابهة الأزمات والكوارث.

كما تم تركيب الوحدة الجديدة بدلا من الوحدة رقم 3 محطة جزيرة شارونة هندسة شارونة إدارة محطات طلمبات بنى مزار بجهد من العاملين بهندسة طلمبات رى الشيخ فضل إدارة محطات طلمبات بنى مزار وذلك لتشغيل المحطة بكامل طاقتها للوفاء بالزمام المطلوب.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم تجميع وتركيب وحدة النزح الخاصة بمحطة السراج القديمة التابعة لمحطات طلمبات إدفو، بعد إعادة لف المحرك الخاص بها من قبل المعمل الهندسى بكوم امبو وإنزال الوحدة بالبيارة الخاصة بها وتثبيت لوحة التشغيل الخاصة بها.

ونفذت المصلحة حملات لإزالة التعديات الواقعة على محطاتها للرى والصرف والبالغة 936 محطة بالوجهين القبلى والبحرى، وذلك بهدف تحديد حرم تلك المحطات، وحمايتها من تكرار التعديات حيث يتم تركيب كاميرات مراقبه وغرفة تأمين بما يساعد على تأمينها ضد أى محاولات تخريب.