شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الطبية: تتلقى طلبات الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد مستمر فى تلقى طلبات الأعضاء للاشتراك لأول مرة أو التجديد فى مشروع علاج أعضاء الاتحاد، من نقابات "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، حتى 31 ديسمبر 2019

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد كان قد أعلن فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج بداية من أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن تكون الاستفادة بداية من يناير 2020.

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وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، قد أعلن أن الاتحاد قرر توحيد الحد الأقصى الأساسى والتكميلى للاشتراك فى المشروع، ورفع الحد الأقصى إلى 40 ألف جنيه بدلا من 25000 أساسى و10 آلاف تكميلى، بالإضافة إلى زيادة بند فى جميع التعاقدات يلزم الجهات العلاجية بمعاملة جميع الأطباء بأسعار التعاقد بكارنية أحد النقابات الأربعة، على أن يسدد الطبيب غير المشترك بالمشروع إجمالى سعر التعاقد المخفض دون الاستفادة بمساهمة المشروع.