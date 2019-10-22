شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فرق للفنون الشعبية تشارك في مهرجان تعامد الشمس في أبو سمبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت 8 فرق للفنون الشعبية عروضها الفنية بمدينة أبوسمبل السياحية، مساء الاثنين، على هامش احتفال أسوان بليلة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى في معبده الكبير.

بدأت الفعاليات بالحفل الختامي لمهرجان الثقافة والفنون بتقديم 8 فرق للفنون الشعبية فقراتها الفنية وتبلوهاتها الفلكلورية أمام المشاركين في احتفالات التعامد، وعقب ذلك شهد الحضور عرض الصوت والضوء والذي يحكى في سرد تاريخي لفترة حكم الملك رمسيس الثاني لمصر ومعركة قادش.

وافتتح الحضور معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز بحضور قيادات وزارة الثقافة والذى أقيم في الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر بمناسبة احتفالات التعامد.