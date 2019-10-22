شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى ..استمرار تلقى طلبات الترشح فى انتخابات نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اليوم اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة ، تلقى طلبات الترشح للانتخابات الكلية للنادى لليوم الثانى ، وذلك حتى الأحد المقبل 27 أكتوبر الجارى.

وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.

والمقاعد الـ17 التى ستجرى عليها الانتخابات هى ، مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وتبدأ تلقى طلبات الترشح من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل.

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يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات هى المعنية بإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها بدءا من تلقى طلبات الترشح ومرورا بتلقى الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين وانتهاء بإعلان النتائج.

و كشفت مصادر قضائية ، أن هناك قائمتين هما الأبرز حتى الآن فى السباق الانتخابى، حيث يخوض المستشار محمد عبد المحسن ، الرئيس الحالى للنادى الانتخابات على رأس قائمة ، من بينها حوالى 11 اسم من الأعضاء الحاليون لمجلس الإدارة، كما يخوض المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى الحالى الانتخابات أيضا على رأس قائمة مكتملة تشمل جميع مقاعد المجلس.