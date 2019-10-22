شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، وتظهر بشكل تدريجي كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتهيأ الفرصة تدريجياً خلال ساعات ما بعد الظُهر والعصر لهُطول زخات من الامطار في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، قد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد في بعض النطاقات الجغرافية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى متقلبة الاتجاهات أحياناً، تنشط مع عبور السحب الركامية وتعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

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ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة بسحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الفرصة مُهيأة لهُطول زخات رعدية من المطر بأجزاء مُتفرقة وعشوائية من المملكة، بما في ذلك مدينة العقبة، وقد تكون الأمطار غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة إلى متقلبة الاتجاهات أحياناً، تنشط مع عبور السحب الركامية وتعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بحالة جوية ماطرة ، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئياً نهاراً في معظم المناطق مع هطول الأمطار المتفرقة التي تتركز على الشمال والسواحل ، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبياً في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة