"كهرباء الإسكندرية " تنتهى من تركيب 2117 عداد مسبوق الدفع بدور العبادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، أنه تم التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع للمصالح الحكومية ودور العبادة حيث تم تركيب 2117 عداد مسبق دفع بدور العبادة ، و 67 ألف عداد مسبق دفع جديد لباقى المشتركين خلال هذا العام ، موكداً أن التوسع في العدادات مسبوقة الدفع سيساهم في القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك علاوة على ضمان تحصيل كافة مستحقات الدولة.
وأوضح فودة ، فى تصريحات خاصة، أن الشركة تسعى إلى التوسع فى التحكم فى الشبكة الكهربائية عن بعد بهدف خفض زمن الفصل والتوصيل للمشتركين ، حيث تم البدء فى مشروع مركز تحكم شرق الإسكندرية بتكلفة 600 مليون جنيه ، وبدء اجراءات مشروع تحكم غرب بتكلفة مليار جنيه ، وجارى تنفيذ مشروع العدادات الذكية بتكلفة 200 مليون جنيه بهدف تحسين الخدمة للمشتركين حيث تم تنفيذ عدد 11 ألف و 200 عداد ذكى فى العام الحالى.
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