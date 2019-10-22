شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قمة "سوتشى".. 9 معلومات هامة عن العلاقات الثنائية بين مصر و روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية- ورئيس الاتحاد الإفريقى- بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، فى مدينة سوتشى الروسية يومى 23 و24 من الشهر الجارى فى قمة روسية إفريقية، ونرصد فيما يلى 9 معلومات عن التبادل التجارى بين القاهرة وموسكو: 1. بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا نحو 7,66 مليار دولار خلال عام. 1. بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا نحو 7,66 مليار دولار خلال عام. 2. ارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا بمعدل 4,1% خلال عام 2018 لتسجل نحو 526,4 مليون دولار. 3. بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا فى عام 2017 نحو 505,6 مليون دولار. 3. بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا فى عام 2017 نحو 505,6 مليون دولار. 4. الصادرات المصرية إلى روسيا تتمثل فى بعض الحاصلات الزراعية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الصناعات الغذائية والكيماوية. Advertisements 5. يعد مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المشروع الأول لروسيا خارج أراضيها. 5. يعد مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المشروع الأول لروسيا خارج أراضيها. 6. بلغ حجم رؤوس الأموال الروسية فى مشروعات البنية التحتية للمشروع 190 مليون دولار. 7. تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليارات دولار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 7. تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليارات دولار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 8. أعربت 55 شركة روسية حتى الآن عن رغبتها فى الاستثمار بهذا المشروع الذي سيوفر نحو 150 ألف فرصة عمل. 9. اتفق البلدان على صفقة تمويل وتوريد 1300 عربة قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر. 9. اتفق البلدان على صفقة تمويل وتوريد 1300 عربة قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر.

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