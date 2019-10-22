صور.. عرض مميز للصوت والضوء بساحة معبدى أبو سمبل ليلة تعامد الشمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واستمع الحضور للعرض الذى بلغ مدته 22 دقيقة يحكى قصة تشييد معابد أبوسمبل وحروب الملك رمسيس الثانى ومعركة قادش وأول معاهدة سلام عرفها التاريخ. وفى سياق متصل، قدمت 8 فرق فنون شعبية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضها الفنية المميزة بساحة معبدى أبوسمبل وبالسوق السياحى بمدينة أبوسمبل على هامش احتفال أسوان بليلة تعامد الشمس على قدس الأقداس. يذكر أن أن ظاهرة تعامد الشمس تبدأ فى تمام الساعة 5:49 صباحاً بتوقيت القاهرة وفقاً للمعهد القومى للبحوث الفلكية بحلوان، وتستمر لمدة 20 دقيقة، بتعامد الشمس على قدس الأقداس داخل معبد أبوسمبل الذى تتسلل إلى مدخله الشمس وصولاً إلى قدس الأقداس فى عمق طوله 60 متراً. الحضور يتابع عروض الصوت والضوء Advertisements ساحة معبد أبوسمبل عروض فنية فرق الفنون الشعبية

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