شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة المصرية لـ4.8 مليون طن للأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن حركة الصادرات الزراعية الموسم الحالى، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأصناف من الخضر والفاكهة لـ 4.8 مليون طن، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات، لضمان زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مواصلة تطبيق نظم التتبع والإنتاج للصادرات وتجهيز الشروط الجديد التى طلبها الاتحاد الأوربي.

وأكد تقرير الحجر الزراعى، أن ارتفاع الصادرات الزراعية لـ4.8 مليون طن، مقابل 4 ملايين و570 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغ إجمالى كميات الصادرات الزراعية لعدد 13 محصولا رئيسيا تصديريا لـ3 ملايين و207 ألف و939 طن، عن ما قبله 3 ملايين و13 ألف و680 طنا، وجارى الشحن والتصدير إلى جميع الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير، أن إجمالى صادرات مصر من الموالح بلغ مليونا و760 ألف و103 أطنان عن ما قبله مليون و700 ألف، لتحتل المركز الأول فى حين بلغ إجمالى صادرات مصر من البطاطس 687 ألف و805 أطنان، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية، تليها فى المركز الثالث صادرات البصل المصرى بإجمالى 487 ألف و102 طن، عن ما قبله 287 ألف و175 طنا، واحتلت صادرات العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 112ألفا و802 أطنان عنب، تلتها صادرات الرمان فى المركز الخامس بإجمالى كمية بلغت 55997 طنا من الرمان.

وتابع تقرير الحجر الزراعى، أن صادرات مصر من الثوم احتلت المركز السادس بإجمالى 28 ألفا و980 طنا، تليها فى المركز السابع صادرات المانجو بإجمالى 20 ألف و388 طنا، واحتلت الفراولة المركز الثامن فى الصادرات الزراعية المصرية بإجمالى 19 ألف و585 طنا، والمركز التاسع صادرات الفاصوليا بإجمالى 12 ألف و917 طنا، واحتلت الجوافة المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 7526 طنا، والمركز الحادى عشر صادرات الخيار بإجمالى 7093 طنا، و احتلت المركز الثانى عشر صادرات الفلفل بإجمالى كمية بلغت 5647 طنا، تلتها صادرات الباذنجان بإجمالى كمية 1994 طنا.

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وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، إنه يتم حاليا تجهيز القواعد الجديدة التى يطلبها الاتحاد الأوروبى، لصادرات الخضر والفاكهة، ويتم حاليا إبلاغ المصدرين بها خاصة الموالح، والبطاطس، والخضر ،وذلك تطبيقا لمنشور الإدارة المركزية للحجر الزراعى رقم 31 بتاريخ 26 أغسطس الحالى بشأن تعديل بعض ضوابط الصحة النباتية والإقرارات الإضافية للشحنات الزراعية المصدرة سواء كانت خضر أو فاكهة إلى دول الاتحاد الأوروبى للتوافق مع قرار المفوضية الأوروبية رقم 523 بتاريخ 21 مارس 2019 والخاص بتعديل ملاحق تشريع الصحة النباتية الأوروبى رقم 29/2000 EC متضمنا عددا من هذه الضوابط.

وأضاف" العطار"، أن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية ضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد أى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة ووقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أنه من بين تعديل الضوابط التى يتطلبها الاتحاد الأوروبى، ذكر منطقة الإنتاج فى شهادة الصحة النباتية للتحقق من عدم تسجيل دودة الحشد الخريفية فى هذه المنطقة، وأن يتم التحقق من أن الشحنة لا تحتوى على بيتموس أو تربة يتجاوز وزنه 1% من الوزن الصافى للوط، وفى حالة التصدير من مزرعة مكودة وتم فحصها مرة على الأقل خلال كل شهر قبل التصدير بثلاثة أشهر على الأقل يذكر الإقرار الإضافى التالى مع كتابة كافة بيانات المزرعة وموقعها بشهادة الصحة النباتية وذلك لأغراض التتبع، وفى حالة المعاملة بالتبريد يذكر الإقرار الإضافى التالى مع كتابة كافة بيانات المعالجة بشهادة الصحة النباتية.

وأوضح التقرير، أنه فى حالة التصدير من منطقة خالية من ذبابة الفاكهة وتم إنشاؤها تبعا للمعايير الدولية ذات الصلة (معيار 26) يذكر الإقرار الإضافى التالى مع كتابة كافة بيانات المزرعة وموقعها بشهادة الصحة النباتية وذلك لأغراض التتبع، فى حالة المعاملة ببخار الماء الساخن يذكر الإقرار الإضافى مع كتابة كافة بيانات المعالجة بشهادة الصحة الصحة النباتية.