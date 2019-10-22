شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لقاء السيسى برئيس وزراء الكويت.. وحديثه عن "مفاوضات سد النهضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى.

وفى تقرير مصور لنشاط الرئيس السيسى، الإثنين، رحب الرئيس السيسى برئيس مجلس الوزراء الكويتى والوفد المرافق له، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، معرباً عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتى.

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وأشاد الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية، وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر، خاصةً من خلال التعاون بين الصندوق السيادى الكويتى والمصرى.

وسلّم الشيخ جابر الصباح للرئيس رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات إليه، فضلاً عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالبناء على نتائج زيارة الرئيس الأخيرة إلى الكويت، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتى على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تبذل مساعٍ حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذى تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة، معربا عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد الرئيس فى ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدراً للتآخى والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذى يستدعي مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعى بعيداً عن الأفعال أحادية الجانب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.