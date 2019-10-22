وكيل الصحفيين: حملة "جنة" تؤكد ثقل ومكانة الأزهر في تعزيز القيم للطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حملة "جنة لمناهضة العنف ضد الأطفال" التي أطلقا الأزهر الشريف للتوعية بحقوق الأطفال؛ تؤكد على ثقل ومكانة الأزهر ودره التوعوي في تعزيز القيم الدينية والمجتمعية المكتسبة في مجال حقوق الطفل، ومساهمته الفاعلة في القضايا الراهنة التي توجه مجتمعنا، بأدوات مختلفة تتواكب مع تكنولوجيا العصر.

وأكد الزناتي في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أهمية تعميق دور الأزهر الشريف لما له من أثر حقيقي وفعال في خدمة المجتمع وقضاياه المستحدثة، وفي مقدمتها قضايا الطفل المصري.

وأشاد الزناتي، بجهود الأزهر الشريف التي تهدف إلى توفير البيئة الصحية والنفسية السليمة للأطفال، والتي تعد مسألة أمن قومي لأنهم مستقبل هذا الوطن.

كان المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أطلق حملة "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية بحقوق الطفل النفسية، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، وعددًا من الندوات.