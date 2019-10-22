توقيع مذكرة تفاهم بين "مصر للسياحة" والمعهد القومي للإدارة لتطوير أداء الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

وقعت شركة مصر للسياحة ويمثلها سامح سعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، مذكرة تفاهم مع المعهد القومي للإدارة وتمثله الدكتورة شريفة شريف المديرة التنفيذية للمعهد.

شهد التوقيع الدكتورة عادلة رجب رئيسة مجلس إدارة شركة مصر للسياحة في مقر المعهد بالقاهرة، ومها الششتاوي رئيسة قطاع الفروع والدكتور خالد خلاف المدير التنفيذي للرخصة الدولية لقيادة الأعمال، وذلك في إطار تطوير اداء شركة مصر للسياحة والتوسع في جذب عملاء جدد خاصة مع االاهتمام بالجهاز الإداري للدولة B2G.

وقالت الدكتورة عادلة رجب رئيسة مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، إن الاتفاق يهدف إلى قيام الشركة بتقديم الخدمات السياحية واللوجستية وبرامج متكاملة في السياحة الداخلية والخارجية الجهاز الاداري في الدولة عن طريق ما يقوم به المعهد من المهام المرتبطة بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات في مختلف أنشطته المحلية والدولية.

وأوضحت رجب في بيان اليوم، أن التعاون سيكون من خلال تنظيم البرامج للمتدربين المصريين وللوفود الأجنبية طبقا لمعايير ترتبط بتقديم أفضل الأسعار وأعلى الخدمات وأقل زمن للرحلة باستخدام أسطول النقل في الشركة في الداخل ومن خلال الناقل الوطني عند السفر للخارج.