مصر | الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض بلاغ باختطاف فتاة من قريتها بالدقهلية، وتبين كذب الرواية وهروبها من صديقها لرفضها الزواج من أحد اقاربها.

تلقت أجهزة الأمن بالدقهلية بلاغًا من مزارع " بخروج إبنته 18 سنة "من المنزل صباح يوم 19 أكتوبر وعدم عودتها وأضاف أنها كانت تتحلى بمصوغات ذهبية "سلسلة، دبلة، خاتم، محبس" وإدعاء البعض من أهالى القرية باختطافها ـ على خلاف الحقيقة.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية؛ إلى أن المتغيبة علي علاقة عاطفية بشخص مقيم بذات القرية ومحاولة أهليتها بخطبتها من أحد أقاربها "سائق " ولعدم رغبتها فى ذلك قامت بالهرب بمصوغاتها وتقابلت معه في القاهرة وأصطحبها إلى شقة.

واضافت التحريات فريق البحث برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، أن صديقها ــ ترتبط بعلاقة عاطفية معه ـ وقام بإستئجار الشقة وفور علم خالها توجه وبصحبته زوج شقيقتها وقام بأخذ توقيع على أربع إيصالات أمانة واخذ مصوغات المتغيبة وتليفونها وقام وزوج شقيقتها بالتوجه للقرية وقام بإطلاق شائعات كاذبة بخطفها وسرقة مصوغاتها.

تم إتخاذ الاجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.