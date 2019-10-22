مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. إصابة 29 شخصًا في انقلاب سيارة بكوم أمبو.. و"الإدارية العليا" تحكم بعودة بث قناة "LTC"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. إصابة 29 شخصًا في انقلاب سيارة بكوم أمبو.. و"الإدارية العليا" تحكم بعودة بث قناة "LTC" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

أصيب 29 شخصا بجروح متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان الصحراوي وانتقلت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، قرارا بحبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازته على كمية من مخدر الهيروين للاتجاره به.

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل شقة سكنية في المعصرة، بدون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

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قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برفض الطعن المقام من كلا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن إيقاف بث قناة "LTC"، لما صدر عنها من تجاوزات، كما أيدت الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وألزمت الأعلى للإعلام بإعادة بث قناة "LTC" والترخيص للقناة.

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة أدوية مجهولة المصدر، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائى لمعرفة مصدرها كما أمرت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة.

زار وفد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وضيوف المحكمة من المستشارين والقضاه ورجال القانون الممثلين عن 50 دولة عربية وأجنبية، العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، كما تفقدوا جبل الجلالة والتعرف على قيمته التاريخية.

أصيب، اليوم الاثنين، 7 أشخاص في حادثين منفصلين بمركزي الداخلة وبلاط في محافظة الوادي الجديد.