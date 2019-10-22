شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار» توّقع 3 اتفاقيات ومذكرات تمويل كويتية بإجمالي مليار و86 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الإثنين، توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات تمويل كويتية لمشروعات مصرية وقعتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع الجانب الكويتي، بإجمالي مليار و٨٦ مليون دولار، منها مذكرة تفاهم بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة الكويتية. كما شهد توقيع اتفاق تمويل بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية لتمويل تنمية سيناء بقيمة مليار دولار. ووقع الجانبان أيضًا مذكرة تفاهم بقيمة ٨٦ مليون دولار لاستكمال نفق شرم الشيخ.

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