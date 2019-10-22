شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الخضر والفاكهة ينعش السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العديد من أصناف الخضر والفاكهة شهدت انخفاضا خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى انتعاش حركة البيع والشراء فى الأسواق عقب حالة من الركود، وساهم فى انخفاض الأسعار ظهور المحصول الجديد من العروة الشتوية بالأسواق، ما أدى إلى زيادة المعروض.

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وأضاف النجيب، فى «تصريحات خاصة»، أن أسعار الخضر والفاكهة فى الوقت الحالى مناسبة وتقل عن مستويات الشهر الماضى بنحو يتراوح بين 15% و25%، حيث إن المعروض فى السوق يفوق الطلب، مشيرا إلى ارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية بمتوسط 30% فى جميع الأصناف.

وتابع: «تراوح سعر كيلو الطماطم فى سوق التجزئة بين 2.5 و3.5 جنيه، مقابل 6 جنيهات للكيلو منذ أسبوعين، و10 جنيهات لكيلو الفاصوليا، بعد أن وصلت إلى 20 جنيها بسبب زيادة الكميات المعروضة، لاسيما أن محصول الفاصوليا عروته شتوية ما أدى إلى انخفاض سعرها، كما انخفض سعر الكوسة ليصل إلى 5 جنيهات للكيلو، مقابل 10 جنيهات منذ أسبوعين، وانخفض سعر البسلة الخضراء إلى 22 جنيها للكيلو، مقابل 30 جنيها، فيما استقرت باقى أصناف الخضروات وسجلت البامية 20 جنيها للكيلو، الجزر 6 جنيهات، البطاطس 6 جنيهات، البصل 5 جنيهات، الفلفل الرومى 5 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات».

وأوضح أن بعض أصناف الفاكهة شهدت انخفاضا أيضا فى الأسعار، وسجلت الجوافة 5 جنيهات للكيلو، بعد أن وصلت إلى 7 جنيهات خلال الفترة الأخيرة، والرومان 5 جنيهات، مقابل 7.5 جنيه، واستقرت أسعار باقى الأصناف، حيث تراوحت المانجو بين 20 و30 جنيها، والتين 15 جنيها، كما سجل العنب 15 جنيها، وسجل البرتقال ما بين 4 إلى 5 جنيهات للكيلو. ووصف بدوى حامد، تاجر خضر وفاكهة، الأسعار بالمناسبة للجميع، وفقا لقوله، مشيرا إلى ما سماه بوفرة كبيرة فى المعروض من جميع الأصناف.