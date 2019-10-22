شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر_ أولى بآثارها».. هاشتاج يرفض نقل آثار المحافظة للمتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن عدد كبير من أهالى الأقصر هاشتاج «الأقصر_ أولى بآثارها»، على صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» للوقوف ضد قرار وزارة الآثار الذي يقضى بنقل القطع الأثرية المهمة التي تم اكتشافها مؤخرا إلى المتحف الكبير بالجيزة.

وأكد الأهالى أنه في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن اكتشاف «خبيئة العساسيف» التي تضم 30 تابوتا خشبيا آدميا ملونا من عصر الأسرة الـ22، الذي يعتبره الخبراء واحدًا من أهم الاكتشافات الأثرية خلال القرن الـ21، فوجئ المراقبون والمهتمون بالقطاع السياحى والأثرى في المؤتمر الصحفى العالمى للإعلان عن تفاصيل الاكتشاف بخطة لنقل التوابيت إلى المتحف الكبير بالقاهرة، وهو الأمر الذي أغضب أبناء الأقصر، خاصة أن الجميع في الأقصر كانوا يأملون أن تُعرض التوابيت في متحف الأقصر الذي أصبح فارغًا من الآثار المهمة، بعد نقل أهم القطع للقاهرة على مدار الشهور الماضية، مما جعل الكثير من شركات السياحة ترفع المتحف من أجندتها السياحية، وهو ما يمثل خسارة كبيرة.

Advertisements

وقال محمد قناوى، عضو غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر، إن هذا القرار سيؤدى إلى انعكاس سلبى على الزيارات، وربما على القطاع السياحى بصفة عامة، خاصة أن هناك حديثا يدور عن أنه تم وضع خطة لحصر كل القطع والتماثيل واللوحات الأثرية النادرة والمهمة لنقلها إلى المتحف الكبير، وهو ما يعنى أن متحف الأقصر سيخلو من أي قطع ذات قيمة تاريخية.

في المقابل، وصف الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، الهاشتاج بـ«غير المنطقى»، معتبرًا أن وضع هذه القطع في المتحف الكبير سيظهر عظمة الاكتشاف وعظمة الأقصر.

وأضاف «حواس»، لـ«المصرى اليوم»: «كان من الممكن أن يتفق الجميع مع هذا الكلام في حالة وجود مكان لهذه التوابيت في متحف الأقصر، لكن في الواقع المتحف لا يمكن أن يسع 30 تابوتاً»، مشيرًا إلى أن عرضها في المتحف الكبير خير من وجودها في المخازن، فكل العالم سيشاهدها في المتحف الكبير.

ومن جانبها، لم ترد وزارة الآثار على سؤال «المصرى اليوم» حول رأيها في هاشتاج أهالى الأقصر.