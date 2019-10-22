شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: أوكا وأورتيجا أفضل من بيكا وشطة.. وتقدما لاختبارات النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حول أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد هجوم على النقابة واتهام أعضائها بتلقي رشاوى.

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وقال هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية: «للأسف هناك نوعية غريبة من الأغاني والأفلام ظهرت على الساحة الفنية مؤخرًا، وأقول لشبابنا ياريت لما نسمع الأغاني الشعبية، لا نتجه للأنواع التي تحتوي على كلمات خارجة وإسفاف».

وتابع «مجدي شطا موقفه مختلف عن بيكا، حيث لم يتقدم لاختبار النقابة حتى الآن، ولا يجوز أن نطلق على بيكا لفظ مطرب، الذي يشار به إلى عبدالحليم حافظ وأم كلثوم»، مشيرا إلى أن حمو بيكا ومجدي شطة، لا يقارنا بأوكا وأورتيجا كونهما يجيدان التلحين واختيار الكلمات، معلقا «تقدما لامتحان النقابة، النتيجة لم تظهر، لكنهما أفضل من كثيرين في شعبة المهرجانات».

واختتم «لست ضد المهرجانات، لكني أطالب باختيار الكلمات دون الخروج على القواعد الأخلاقية».