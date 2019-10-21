شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبطال القوات البحرية يروي ذكرياته مع المدمرة إيلات أثناء تسليمه الجثث الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء بحري حامد فتوح، أحد أبطال القوات البحرية في حرب الاستنزاف، إنه له ذكريات عديدة مع المدمرة الإسرائيلية إيلات، حيث كان قد وقف بالقرب منها أثناء تسليم الجثث الإسرائيليين للصليب الأحمر، وشاهد بنفسه جولد مائير، وموسى ديان في مقدمة استقبال الجثث.

وأضاف «فتوح»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أنه كان في ذلك الوقت مجند، ولم يكن يملك سلاح حيث كان يسير متخفيا وهو وأحد أصدقائه، وقاموا بارتداء الملابس التي يرتديها العاملين والفنيين في قناة السويس.

وتابع: «قيادات إسرائيل كلها كانت جاية تستقبل 23 جثة إسرائيلي، والله لو معايا سلاح كنت خلصت عليهم، والله ياريت».