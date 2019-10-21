شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة «عرب نيوز» تطلق نسختها اليابانية الرقمية (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت صحيفة «عرب نيوز»، الصحيفة اليومية الرائدة في الشرق الأوسط التي تصدر باللغة الإنجليزية، نسختها الرقمية الجديدة باللغة اليابانية، كجزء من توسعها العالمي المستمر.

وفي إشارة رمزية للعمل والعلاقات التجارية والثقافية الودية بين المملكة العربية السعودية واليابان، بدأ موقع arabnews.jp التغطية، تزامناً مع تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في طوكيو.

صحيفة «عرب نيوز» تطلق نسختها اليابانية الرقمية

وعُقد حفل الإطلاق في نادي المراسلين الأجانب في اليابان، في وسط العاصمة طوكيو. وسيركز موقع arabnews.jp الإخباريّ، والذي يتوفر باللغتين اليابانية والإنجليزية، على تمكين تبادل المعلومات بين اليابان والعالم العربي في مجال الأعمال والشؤون التجارية والفنون والثقافة.

ورحبت يوريكو كويكي، حاكم طوكيو وأوّل امرأة تشغل هذا المنصب، بوصول «عرب نيوز» إلى اليابان.

وقالت أمام الحضور «أريد أن أهنئ عرب نيوز على إطلاق نسختها اليابانية. هذه أخبار رائعة بالنسبة لي على وجه الخصوص، حيث عملت على تعزيز العلاقات بين اليابان والشرق الأوسط لسنوات عديدة.»

وكويكي ليست غريبة عن العالم العربي، فقد درست اللغة العربية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرجت في علم الاجتماع، وقضت خمس سنوات في القاهرة في السبعينات.

صحيفة «عرب نيوز» تطلق نسختها اليابانية الرقمية

وقالت كويكي: «آمل أن تتمكن عرب نيوز من العمل كجسرٍ لتعزيز التفاهم المتبادل بين اليابان والسعودية وكل الشرق الأوسط.»

وقال وزير الدفاع الياباني تارو كونو الذي ألقى الخطاب الرئيسي في الحفل: «سيكون من الجيد أن تكون هناك أخبار باللغة اليابانية حتى يتمكن الكثير من اليابانيين من القراءة عن العالم العربي.»

وأضاف: «نحن (اليابانيون والعرب) نتقاسم قيماً مشتركة، ولدينا احترام كبير لكبار السن، ونعتقد أن الأسرة مهمة جدًا... بالنسبة لي نحن أصدقاء وأعتقد أننا بحاجة إلى العمل معًا.»

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وقال: «من أجل القيام بذلك، نحتاج إلى معرفة ما يفكر به الناس في الشرق الأوسط فعليًا، ما يحدث يوميًا... الآن أصبح هذا ممكنا بعد أن أصبحت عرب نيوز في اليابان، حيث ستبدأ بنشر الأخبار باللغة اليابانية.»

صحيفة «عرب نيوز» تطلق نسختها اليابانية الرقمية

من جهته قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، الذي حضر هذا الحفل: «تعد اليابان شريكًا وصديقًا استراتيجيًا موثوقًا به منذ زمنٍ طويلٍ. ومنذ عام 1955، كانت العلاقات ممتازة بين البلدين.»

وأضاف: «نحن نقدر كل التعاون والشراكات والأعمال مع المجتمع الياباني.»

صحيفة «عرب نيوز» تطلق نسختها اليابانية الرقمية

وقال: «تتمتع المملكة العربية السعودية، وخصوصا سمو ولي العهد، بعلاقة خاصة بالإمبراطور الجديد.»

وأضاف القصبي: «نأمل أن يكون لليابان مستقبل مثمر، وأود أن أهنئ عرب نيوز. إنها فرصة عظيمة ويجب أن نكون حاضرين هنا مع أصدقائنا في اليابان.»

وقد كان في استقبال الحضور رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز فيصل ج. عباس، ونائب رئيس التحرير طارق مشخص، والرئيس الإقليمي لنسخة اليابان على عيتاني، وعدد من كبار المحررين من فريق عرب نيوز وضيوف من الأوساط الدبلوماسية والتجارية والأكاديمية في اليابان.

وتعد النسخة اليابانية هي النسخة الدولية الثانية للصحيفة السعودية، بعد الإطلاق الناجح للغاية للنسخة الباكستانية عام ٢٠١٧.

وسيكون محتوى arabnews.jp عبارة عن مزيج من تقارير أصلية من الشرق الأوسط واليابان، بالإضافة إلى موجز مترجم لأهم الأخبار ومقالات الرأي من المنطقة.

وصحيفة عرب نيوز هي جزء من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وهي الصحيفة الانجليزية اليومية التي تنشر أخبار السعودية والمنطقة منذ اكثر من 40 عاما.