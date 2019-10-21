شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر : «خرجت حمو بيكا من السجن ليقضي العيد مع والدته .. كتر خيرك يا أصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حول أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد هجوم على النقابة واتهام أعضائها بتلقي رشاوى.

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وقال «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تدخلت لإخراج حمو بيكا من السجن، بعدما ألقي القبض عليه على خلفية قضية للنقابة، كي يحضر العيد مع والدته،»، معلقا «كتر خيره، ابن بلد أصيل».

وحول تصريحات بيكا بشأن عدم إعجابه بغناء هاني شاكر، قال ساخرا «أكيد أنا مبعرفش أغني جنبه، هم يضحك وهم يبكي»، مردفا «مع احترامي لاختلاف الأذواق، لا أسمع هذه الأغاني على الإطلاق».

وانتقد شاكر احتواء نوعية الأغاني التي يقدمها بيكا وغيره لألفاظ خارجة.