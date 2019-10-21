شكرا لقرائتكم خبر عن أهلا بالشتاء.. توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم، انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

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وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر الى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «22 - 29»، إسكندرية «21 - 27»، قنا «21 - 34»، الأقصر «21 – 35»، أسوان «23 – 36». إلى ذلك، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية تحسباً لسقوط الأمطار.

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إن الشركة تواصل استعدادها لاستقبال موسم الشتاء، حيث أجرت تجربة محاكاة لاختبار جاهزية شنايش الأمطار بعد تطهيرها، فيما رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة، تحسبا لسقوط الأمطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الرى طبقا لخريطة التنبؤات الجوية التى أفادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة الشدة. وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر أنه وردت إشارة من غرفة عمليات السيول بوزارة الرى بأنه من المتوقع سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر خلال الـ٤٨ ساعة، لرفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار على المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.